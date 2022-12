Il 2022 inizia con un fatto di cronaca in Campania. A Torre del Greco un bambino di due anni e mezzo fu ritrovato senza vita dopo essere stato soffocato. Per l’omicidio è stata accusata la madre. L’Italia e la Campania sono ancora nel pieno dell’emergenza Covid e delle zone rosse e relative restrizioni. A Giugliano al Corso Campano muore in un incidente stradale Andrea Pragliola.

A febbraio a Grumo Nevano viene uccisa Rosa Alfieri nell’appartamento del vicino di casa che sarà poi arrestato e accusato dell’omicidio. Il 24 inizia ufficialmente la guerra in Ucraina.

A marzo un professore viene picchiato sotto casa a Casavatore per aver richiamato all’ordine gli studenti in classe. In questo mese, a seguito dello scoppio della guerra, iniziano gli aumenti della benzina e le relative proteste degli autotrasportatori. Marzo è il mese in cui arriva l’annuncio della chiusura della Leonardo nella zona Asi di Giugliano per trasferire tutto a Bacoli. Partono le proteste dei dipendenti ma alla fine la decisione dell’azienda si rivelerà irreversibile. Il 28 marzo viene estradato in Italia il boss del narcotraffico Raffaele Imperiale. E ancora scoppia la guerra di camorra ad Arzano. Una bomba carta viene fatta esplodere sotto il cancello della chiesa del parco verde di Caivano, è un’intimidazione per don Maurizio Patriciello a cui viene assegnata la scorta. Ad Aprile a Lettere l’omicidio di Domenico Martone, ucciso dal fratello per il premio dell’assicurazione.

2022: dall’omicidio di Rosa Alfieri a Luigi Izzo alla chiusura della Leonardo alla frana di Ischia

A maggio arriva tra Napoli e provincia il giro d’Italia. Per la prima volta la carovana rosa passa anche per Giugliano, precisamente a Lago Patria. Maggio è anche il mese del passaggio del Giugliano calcio dalla serie D alla C. All’età di 94 anni muore Ciriaco de Mita. Il 28 maggio avviene una sparatoria all’esterno di un bar a Qualiano: saranno 4 i giovani feriti. In Campania prosegue l’emergenza della brucellosi bufalina. Dopo due anni di stop ritorna a giugno la festa della Madonna della Pace a Giugliano e le 12 ore con Maria della nostra emittente. Sempre a giugno viene annunciata la chiusura di via Colonne per circa un anno per lavori sul sistema fognario. Il 21 giugno la nostra emittente si trasferisce sul canale 77 del digitale terrestre. Il mese termina con la scomparsa e poi il ritrovamento del cadavere di Andrea Covelli a Pianura.

A luglio arrivano i primi rincari delle bollette e in Italia scoppia il caro vita. A Casoria un deejay di soli 20 anni, Filippo Marzatico, muore ustionato mentre accende il barbecue. A Giugliano viene comunicata la chiusura del convento dei monaci di via San Francesco per mancanza di vocazioni. A ridosso di ferragosto un’auto viene schiantata nella saracinesca dello chalet del centro di Giugliano e poi viene data alle fiamme.

A settembre cambio al vertice della compagnia dei carabinieri di Giugliano, va via Coratza, arriva Alborghetti. Sempre in città parte l’impianto di smaltimento delle ecoballe. A Gragnano, un 13enne, Alessandro, muore dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione dopo essere stato vittima di bullismo per tre anni. 5 ragazzi finiranno in carcere. Il 25 settembre si tengono le elezioni politiche che decreteranno la vittoria di Giorgia Meloni. A Melito viene trovato nel cortile della scuola Marino Guarano il cadavere del professor Toscano. Finirà in carcere un collaboratore scolastico.

A ottobre scoppia il caso mandragora con 10 intossicati dall’erba scambiata per spinaci nel napoletano. Si svolge il concorso per il comune di Napoli. Nel capoluogo avvengono violenti scontri per la partita Napoli Ajax. Apre ufficialmente l’università a Scampia. De Luca indice una manifestazione per la pace in Ucraina in piazza del Plebiscito.

A Villaricca a novembre si apre una enorme voragine in via Palermo. Diverse le famiglie sgomberate. A Castel Volturno Luigi Izzo viene ucciso per aver difeso il fratello in una rissa. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre una frana travolge Casamicciola sull’isola d’Ischia. Saranno 11 le vittime e numerosi gli sfollati.

A dicembre a Giugliano lungo la circumvallazione viene lanciato un martello contro un’auto: una giovane alla guida rimane gravemente ferita. Insomma un anno di fatti di cronaca, politica e attualità che hanno segnato la vita della Regione Campania e dell’Italia intera.