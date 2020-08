Grecia. Potente scossa di terremoto, trema la Grecia. Nella mattinata di oggi, lunedì 17 agosto una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito il Mar egeo proprio di fronte alle coste elleniche ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche ad Atene.

Terremoto in Grecia

I sismografi hanno registrato il terremoto in Grecia alle 10:27 ora locale, le 9.27 in Italia, con epicentro in mare a circa 120 chilometri a sud di Atene. L’ipocentro della scossa invece, a una profondità di circa 96 chilometri.

La situazione

Il sindaco di Hydra Giorgos Koukoudakis in un’intervista con la televisione di stato ha spiegato che, per il momento, non ci sono informazioni sui danni materiali causati dalla forte vibrazione. Come ha detto, eseguirà personalmente un sopralluogo sull’isola per analizzare la situazione.

Efthimios Lekkas, presidente dell’Organizzazione per la pianificazione e la protezione dei terremoti (O.A.S.P.), ha anche parlato con gli esperti che non hanno espresso preoccupazione per una successiva sequenza di scosse di assestamento.