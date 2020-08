La Regione Campania ha recentemente varato il nuovo regolamento di attuazione della legge regionale 24/2019 che autorizza le aziende agricole e gli agriturismi a produrre, trasformare, confezionare e vendere prodotti alimentari lavorati direttamente nelle loro cucine.

“Un ottimo risultato a sostegno delle nostre imprese, volto allo sviluppo dell’agricoltura contadina e alla valorizzazione delle tante tipicità locali”, ha affermato Orlando de Cristofaro, candidato al rinnovo del consiglio regionale della Campania, circoscrizione Caserta.

“L’obiettivo per il prossimo futuro – prosegue il candidato di ‘Noi Campani’ – è tutelare gli imprenditori del Casertano, che chiedono di essere alleggeriti dal peso della burocrazia. E’ mia intenzione continuare a raccogliere le istanze delle associazioni di categoria e dei singoli operatori del settore, per far sì che altri traguardi possano essere raggiunti in favore del nostro territorio. La semplificazione della filiera di trasformazione aiuterà tante aziende familiari della Provincia di Caserta, che vogliono vendere e far degustare i prodotti agricoli direttamente in loco. Salvaguardare i piccoli sistemi produttivi significa infatti, sostenere le produzioni locali e la filiera corta apportando benefici all’economia e salvaguardando al contempo la nostra identità”.

