Un ragazzo è tornato in vacanza dalla Grecia e ha contagiato due familiari. E’ accaduto a Roccamonfina, in provincia di Caserta. La situazione nel piccolo centro rischia di diventare allarmante. Sono infatti tre i casi totali di Covid-19 in paese.

Roccamonfina (Caserta), torna dalla Grecia e contagia due familiari

Il giovane era rientrato da un’isola greca dove era stato in villeggiatura. Presentava pochi sintomi, ma nel giro di pochi giorni ha trasmesso il virus ai parenti, che invece hanno cominciato a manifestare tosse e febbre. Per correre ai ripari, il sindaco di Roccamonfina ha disposto la sospensione del mercato settimanale, un aumento dei controlli forze dell’ordine e l’obbligo di indossare mascherine sia all’interno dei locali pubblici e privati sia all’aria aperta.

inlineadv