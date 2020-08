Mugnano. Blitz dei finanzieri in una nota pizzeria del “doppio senso”. Le fiamme gialle di Giugliano hanno effettuato alcuni controlli all’interno di una pizzeria nei pressi del centro commerciale Auchan, a Mugnano.

Mugnano, il blitz nella pizzeria

I militari hanno sorpreso 19 lavoratori in nero. Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che 6 dei dipendenti in nero percepivano il Reddito di Cittadinanza. Per loroi è scattata una denuncia e sono stati segnalati allaProcura per l’indebita percezione dello stesso reddito.

