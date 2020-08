Campania. E’ ancora alta la tensione in nella regione Campania a causa dei contagi da Coronavirus. Il trend non sembra ancora diminuire. Oggi, 13 agosto, si ne contano 27 contagiati su 1.708 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Anche oggi, come nei giorni precedenti non si registrano deceduti. Ci sono altri 4 guariti.

Il bollettino di oggi 13 agosto

Positivi del giorno: 27 (*)

Tamponi del giorno: 1.708

Totale positivi: 5.170

Totale tamponi: 354.546

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 4

4.283 Totale guariti: * Di cui 9 legati ad una struttura sanitaria di Acerra (6 comunicati ieri + 3)

I dati del presente bollettino sono aggiornati alle 23.59 di ieri

