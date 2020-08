Drammatico incidente a Palermo tra viale Lazio e viale Campania. Perde la vita Manfredi Figlia, ragazzo di 14 anni. Il giovane viaggiava su una Vespa Piaggio quando si sarebbe scontrato frontalmente con una Skoda Octavia.

Palermo, incidente in scooter: morto Manfredi Figlia

Le cause del sinistro sono ancora da accertare. A seguito dell’impatto, il minorenne è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale. La dinamica è al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica: le indagini sono ancora alle prime battute.

Secondo una prima ricostruzione, il quattordicenne stava percorrendo viale Lazio, l’auto invece viale Piemonte. Uno dei due veicoli non avrebbe rispettato il semaforo all’incrocio. Ferito gravemente, è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale Villa Sofia. Un’ora dopo, il tragico epilogo. La salma è custodita in camera mortuaria in attesa che il magistrato decisa se disporre l’autopsia. I funerali si terranno domani alle 9,30.

Il conducente, M.F., una 50enne palermitana, rischia l’accusa di omicidio stradale. La donna, sottoposta sul posto ad accertamenti sull’eventuale assunzione di alcol, è risultata negativa al test. Non è stato necessario procedere con accertamenti sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti. L’incrocio regolato da semaforo è sottoposto a telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere ripreso le fasi dell’incidente. La polizia municipale sta anche cercando testimoni che abbiano assistito all’incidente. L’impatto è avvenuto a poche centinaia di metri dall’abitazione del quattordicenne