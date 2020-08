Arrivano buone notizie dall’ospedale Cardarelli, le condizioni del giudice Raffaele Cantone sono attualmente stabili e non desterebbero preoccupazioni. Il magistrato a capo della Procura di Perugia ed ex presidente dell’Anac è stato ricoverato al nosocomio napoletano per accertamenti approfonditi.

Raffaele Cantone ricoverato al Cardarelli, come sta il giudice giuglianese

Stando a quanto si apprende, Cantone era in vacanza a Gaeta con la sua famiglia quando ha accusato un malore. Il magistrato giuglianese è stato dapprima trasportato all’ospedale di Fondi e successivamente è stato trasferito al Cardarelli per ulteriori approfondimenti. I medici escludono problemi legati ad una ischemia, ipotesi che era circolata in mattinata. Cantone dovrebbe essere dimesso dal nosocomio napoletano durante la giornata odierna.

inlineadv

“È stato ricoverato nella giornata di ieri per accertamenti presso l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli, a seguito di un lieve malore, il Procuratore della Repubblica a Perugia Raffaele Cantone. La Direzione Sanitaria – si legge nel bollettino medico diffuso dal nosocomio partenopeo – fa sapere che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni attualmente sono stabili e non destano particolare preoccupazione. Per la giornata odierna il paziente sarà tenuto in osservazione”.