Era a bordo di un trattore e stava lavorando nel terreno di proprietà della sua famiglia, quando improvvisamente si è ribaltato su sé stesso. E’ morto così Nicola Iannella, 25 anni, schiacciato dal peso del mezzo agricolo.

Torrecuso, trattore si ribalta e lo schiaccia: Nicola Iannella muore a 25 anni

La tragedia si è consumata ieri mattina nella campagne tra Foglianise e Torrecuso, nel beneventano. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane agricoltore stava effettuando un trattamento al suo vigneto quando il trattore, che stava guidando, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato schiacciando il 25enne.

Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Quando i soccorsi sono intervenuti, intorno alle 10, il cuore di Nicola aveva già cessato di battere. E per questo motivo, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Paupisi e Vitulano, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e ascoltato i familiari. La salma del 25enne è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento, dove il medico legale ha effettuato un primo esame esterno. Sconvolti residente del piccolo comune sannita, che daranno oggi pomeriggio l’ultimo saluto al giovane.