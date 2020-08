Le assicurazioni auto si avvicinano ai giovani. Anche se le tariffe sono diventate più convenienti, i neo-patentati vengono ancora considerati un gruppo potenzialmente “a rischio”. Dunque, sono chiamati a pagare un prezzo più alto per il premio assicurativo. Ma l’estate del 2020 offre più opportunità di risparmio.

C’è il Patto per i Giovani, che hanno promosso ANIA, Polizia Stradale e Associazioni dei Consumatori. I ragazzi fra i 18 e i 26 anni che rispettano le dieci regole individuate per ridurre il rischio di incidenti avranno fino al 5% di sconto sulla RCA.

inlineadv

C’è anche la nuova RC auto familiare, in base alla quale il membro della famiglia con la classe di merito più favorevole può estenderla ai veicoli di tutti i componenti del nucleo, in caso di nuova sottoscrizione o di rinnovo.

Si abbassano anche le tariffe. Per orientarsi, Facile.it ha individuato le tre assicurazioni più convenienti per i neo-patentati.

Vantaggiose le condizioni di Allianz per i guidatori sotto i 27 anni. Previsto uno sconto del 20% se si rispettano le norme del codice, ma il proprietario deve essere l’unico a guidare il veicolo. Il premio, sottolinea il sito, si può pagare in soluzione unica o in due rate con una maggiorazione del 4%. Previste anche garanzie ulteriori contro infortuni o incendio e furto.

AXA invece estende la sua Protezione [email protected] a chi ha meno di trent’anni e riconosce uno sconto del 40% a chi sottoscrive una polizza nel mese di agosto, purché rientri nei parametri anagrafici per goderne. Si può scegliere fra cinque fasce chilometriche, a seconda di quanto si prevede di utilizzare la macchina. Se la percorrenza supera il limite massimo della fascia di appartenenza, si pagherà solo la differenza.

Il sito ufficiale della compagnia spiega che la polizza riservata agli Under 30 si basa su un rilevatore satellitare che fornisce un servizio di informazione ulteriore per i guidatori tra i 21 e i 26 anni. E’ il Bonux online, con cui si può verificare periodicamente lo stile di guida.

Infine, Zurich Connect riconosce tariffe speciali per ragazzi e ragazze tra 18 e 26 anni che possono godere di un 5% di sconto al momento del rinnovo dimostrando uno stile prudente.

Fonte