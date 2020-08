Giugliano. Si svolgeranno domani i funerali di Carmine Fammiano, il 41enne raggiunto da alcuni colpi di pistola alla gamba e trovato morto in auto in via Primo Maggio. La cerimonia funebre verrà celebrata alle ore 12 presso la Parrocchia San Pio X, a Giugliano.

L’uomo era sposato ed aveva tre figli. Alle spalle aveva qualche guaio con la legge, ma le cose erano cambiate: da tempo lavorava come fattorino per la consegna delle pizze e si arrangiava con lavori saltuari. Tre giorni fa, il 9 agosto, è stato ritrovato senza vita e in una pozza di sangue all’interno della sua auto da alcuni passanti. Sul luogo della tragedia erano presenti anche i parenti del 41enne, che sono stati successivamente ascoltati dalle forze dell’ordine.

La dinamica dell’omicidio è ancora avvolta dal mistero. L’unico elemento certo è che Fammiano, poco prima di finire la sua corsa in via Primo Maggio, nei pressi della villa comunale, sia stato ferito altrove e all’esterno della vettura. Le indagini, affidate alla Squadra Mobile di Napoli, vanno avanti senza sosta: gli investigatori non escludono alcuna pista. Sequestrate, intanto, le immagini di videosorveglianza, che potrebbero rivelarsi utili nelle indagini.