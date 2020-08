Diverse case sono esplose a Baltimora. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città. Ci sarebbero almeno un morto, varie persone ferite o intrappolate sotto le macerie. La causa è stata una fuga di gas riporta il New York Times, citando i pompieri della cità’, secondo i quali la società Baltimore Gas and Electric è sul posto e sta lavorando per chiudere le condutture nell’area così da metterla in sicurezza. Una volta che le tubature saranno state chiuse la società procederà a ispezionare il luogo dell’incidente e le apparecchiature che lo avrebbero causato.

Esplosione negli Stati Uniti

La vittima, secondo i media Usa, è una donna mentre almeno altre tre persone sono state salvate dai pompieri e sono ricoverate ora in gravi condizioni. Tra gli intrappolati, almeno cinque, ci sarebbero anche dei bambini. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco mostrano macerie sparse per decine di metri.

inlineadv