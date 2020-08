Paura in Indonesia per l’eruzione del vulcano Sinabung: secondo quanto reso noto dalle autorità, ha generato una colonna di ceneri alta circa 5 km, ricadute in un raggio di quasi 20 km dal cratere. L’ultimo evento non ha causato fortunatamente feriti secondo quanto confermato dal Volcanology and Geological Hazard Mitigation Center.

Esplode vulcano: è zona rossa

Le autorità hanno istituito una zona rossa per un raggio di quasi 5 km dal cratere. Circa 30mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case nell’area a rischio negli ultimi anni. Il vulcano è stato “dormiente” per secoli, per poi ridestarsi nel 2010: da allora 3 eruzioni hanno ucciso oltre 20 persone.

