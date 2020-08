Drammatico incidente al confine tra Pescara e Sambuceto. Perde la vita Daniel Colarossi, di appena 15 anni. Fatale un incidente con lo scooter su cui la vittima viaggiava.

Pescara, morto Daniel Colarossi: aveva 15 anni

Per ragioni ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è finito prima a terra e poi contro un palo. L’incidente si è verificato in via Tirino. Purtroppo i soccorsi del 118, per quanto tempestivi, non hanno potuto fare altro. Il giovane è morto all’ospedale Civile “Spirito Santo” per le gravi lesioni riportate. Sul posto i carabinieri e la Polizia Municipale di Pescara.

Daniel era una promessa del rugby, e giocava nella squadra del Sambuceto. La pagina della squadra lo ricorda sui social con un commovente post. “Guardavi il pallone da rugby sempre con determinazione, perché amavi questo Sport. Nell’ultimo periodo ti eri allontanato dal Club ma ogni volta che incontravi qualcuno di noi le tue parole erano sempre di un sicuro ritorno in campo a giocare e a divertirti . Ciao piccolo Campione, guardaci dal cielo e stai vicino ai tuoi cari”.