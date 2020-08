Tragedia in Cambogia, nel villaggio di Poun, dove un bimbo di 6 anni, di nome Mon, è morto travolto e punto da uno sciame di calabroni. Il piccolo stava assistendo la nonna di 62 anni nella potatura di alcune piante quando si è consumato il dramma.

Cambogia, bimbo di sei anni ucciso da sciame di calabroni

Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, il bimbo stava aiutando la donna nelle attività di sistemazione e cura del giardino che sorge sulla facciata posteriore dell’abitazione. Stava iniziando a tagliare i rami secchi che pendevano da un albero, non accorgendosi, però, del nido di calabroni. Gli è bastato tagliare un ramo, purtroppo, per vedersi attaccare dall’intero sciame di insetti, che l’ha punto senza soluzione di continuità.

Il piccolo è stato travolto dai vespidi sotto gli occhi increduli della nonna. Sul posto sono intervenuti anche i vicini di casa, che hanno provato a sottrarre il bimbo dalla furia degli insetti. Purtroppo, quando il piccolo è stato condotto in ospedale, per lui non c’era niente da fare: sarebbe morto per choc anafilattico durante il tragitto verso il nosocomio. “Abbiamo interrogato la nonna del ragazzino e ci ha raccontato cosa è successo. Ha detto che ha cercato di combattere contro gli insetti, ma è stata punta anche lei”, ha riferito Sam Vesna, portavoce della stazione di polizia del distretto di Koh Andet.