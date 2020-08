Pompei. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per tentata rapina 2 persone.

Sono le 4 del mattino e 5/6 persone a bordo di una punto blu con sopra un lampeggiante sono davanti al B&B “Villa Aurelia”. Indossano dei passa-montagna e delle casacche dei Carabinieri e entrano nell’albergo con la scusa che stavano cercando un latitante.

Tentata rapina a Pomepi

Una volta entrati ammanettano 3 persone tra proprietario e suoi familiari e li segregano nel seminterrato dell’albergo. I malviventi – armati – salgono al piano di sopra dove alloggiano 9 clienti. Uno di questi – una ragazza – ha sentito delle urla provenire dal seminterrato e terrorizzata riesce a chiamare il 112 poco prima che i rapinatori la immobilizzassero.

Il centralista dell’Arma ha immediatamente intuito la gravità e l’urgenza della richiesta di aiuto. In 2 minuti sono arrivate 5 pattuglie dei carabinieri di Torre Annunziata. Il “palo” ha visto i veri carabinieri ed ha chiamato i complici. Hanno tentato di fuggire ma 2 delinquenti sono stati arrestati. In questi momenti – su disposizione del Comando provinciale carabinieri di Napoli – è in corso un rastrellamento alla ricerca degli altri rapinatori con un massiccio numero di militari, un elicottero e le unità cinofile.