Messina. Secondo quanto riportato da Ilfattoquotidiano, la donna ritrovata cadavere potrebbe essere proprio Viviana Parisi, la dj scomparsa insieme al figlio dopo un incidente.

Poche ora fa è stato ritrovato il cadavere irriconoscibile di una donna nei boschi di Caronia (Messina). Il luogo è lo stesso dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni.

Ritrovato cadavere

Dopo le prime procedure di identificazione della polizia scientifica, a quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, corrisponde alla descrizione della donna scomparsa da 6 giorni. Nessuna traccia però riconducibile al bambino. Per questo ora le ricerche si stanno estendendo all’area del ritrovamento del cadavere.

Da giorni una task force di 70 uomini stava setacciando la zona all’altezza del punto sull’autostrada dove è avvenuto l’incidente della Opel grigia, l’auto sulla quale viaggiava Parisi prima di sparire nel nulla assieme al figlio. Lunedì mattina la donna dopo avere preparato un sugo per il pranzo ha detto al marito che sarebbe andata a Milazzo col piccolo per comprargli un paio di scarpe. La donna è partita da Venetico, paesino costiero tra Messina e Milazzo e ha imboccato l’autostrada da Milazzo in direzione Palermo. Ha fatto una deviazione, uscendo al casello di Sant’Agata di Militello, qui ha ritirato un biglietto di mancato pagamento, è poi rientrata in autostrada dopo venti minuti, riprendendo il percorso verso Palermo, al km 117, intorno alle 11 del mattino, ha tamponato un furgone e poi il guardrail. Dopo l’incidente ha abbandonato l’auto, lasciando il portafogli, più di un centinaio di euro da poco prelevati e la patente. Il cellulare invece non lo aveva con sé: lo aveva lasciato a casa com’era solita fare da qualche tempo.