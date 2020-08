Drammatico incidente in piazza Carlo III a Napoli. Una ragazzina di 15 anni è morta mentre attraversava la strada. A travolgerla una Smart Forfour condotta da un giovane di 21 anni.

Napoli, ragazzina investita e uccisa in piazza Carlo III

Secondo quanto riporta il Mattino, la vittima stava attraversando la zona che delimita la piazza in compagnia di un’amica di 14 anni quando sarebbe sopraggiunta una Smart a velocità sostenuta. L’automobilista le ha travolte in pieno. Per la 15enne non c’è stato niente da fare. I sanitari del 118 ne avrebbero constatato il decesso. A quanto pare, infatti, le ferite riportate erano troppo gravi. L’altra giovane di 14enne invece è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata all’ospedale Cardarelli.

