Un morto nei pressi della villa comunale di Giugliano, davanti al bocciodromo. Un uomo, C.F., 40 anni circa è stato rinvenuto senza vita nell’abitacolo di un’auto all’esterno del centro scommesse Eurobet. Sul caso indagano le Fiamme Gialle della Compagnia di Giugliano.

Giugliano, uomo morto in centro: ipotesi omicidio

Ancora da chiarire le cause del decesso. Secondo una primissima ipotesi, il40enne sarebbe stato vittima di una sparatoria e poi sarebbe scappato dai suoi presunti aggressori a bordo del suo veicolo. La corsa sarebbe finita in via Primo Maggio. Sullo sportello anteriore, lato guida, è presente molto sangue. Presenti gli uomini della Guardia di Finanza, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

