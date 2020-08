Allarme coronavirus anche nella nota catena di cosmetici Sephora. Un punto vendita è stato chiuso e ben sei dipendenti sono attualmente in isolamento in attesa di tampone. La vicenda a Bari, in Puglia.

Coronavirus, chiude punto vendita Sephora: sei dipendenti in isolamento

Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, a finire sotto la lente di ingrandimento il negozio Sephora della centralissima via Sparano a Bari. Una dipendente è risultato positivo al Covid-19. Da qui la scelta della ditta di chiudere provvisoriamente il punto vendita. E’ il protocollo che Sephora si è dato in caso di contagi per tutelare la sicurezza e la salute di clienti e commesse.

Per la stessa ragione, sono stati messi in isolamento i sei dipendenti entrati in contatto nei giorni scorsi con la commessa risultata positiva; la Asl di Bari ha avviato la sorveglianza sanitaria telefonica per monitorare l’eventuale insorgenza di sintomi. La donna positiva, residente a Brindisi, moglie di un altro contagiato, è in sorveglianza sanitaria domiciliare. Entrambi i casi, rilevati già nei giorni scorsi, sono seguiti dalla Asl di Brindisi.