In lieve calo i contagi da coronavirus in Campania. Secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Protezione Civile, i positivi del giorno sono 5 su quasi 3mila tamponi effettuati. Ieri gli infetti erano 8.

Campania, bollettino coronavirus: oggi 5 contagi

Oggi non si registrano decessi, mentre aumentano i guariti, che sono 14. Una giornata decisamente positiva per la Campania sul fronte Covid-19 dopo alcuni giorni di preoccupante risalita della curva epidemica. Nei prossimi giorni potremo dire se il trend in calo sia confermato o meno. Di seguito il bollettino ufficiale:

Positivi del giorno: 5

Tamponi del giorno: 2.919

Totale positivi: 5.035

Totale tamponi: 343.950

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 438

Guariti del giorno: 14

Totale guariti: 4.212