GIUGLIANO. E’ in gravi condizioni lo spazzino investito questa mattina in via degli Innamorati a Giugliano. L’uomo, 60 anni, stava attraversando la strada quando un motorino lo ha investito. Fortissimo l’urto. Il 60enne avrebbe battuto la testa violentemente sull’asfalto. L’impatto è avvenuto intorno alle 7.

Giugliano, incidente in via Innamorati

Sul posto questa mattina sono poi intervenuti i soccorsi del 118 che lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli viste le condizioni apparse da subito critiche.

inlineadv

L’uomo a bordo dello scooter si è fermato per prestare soccorso. Il 60enne era appena sceso dal camion della nettezza urbana per raccogliere dei sacchetti che si trovavano al lato opposto della strada. Mentre attraversava, in quegli istanti passava di lì lo scooter che lo ha poi investito. Accertamenti in corso sulla dinamica.