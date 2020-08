Bergamo. Ruba il bancomat ad un paziente affetto da coronavirus e spende i soldi con la compagna. La triste vicenda è accaduta a Bergamo e si è conclusa con una denuncia per la coppia. Un infermire 41enne, residente a Boltiere,in servizio nel pronto soccorso di un ospedale della Bergamasca che non è stato precisato, avrebbe rubato il bancomat a un anziano che era stato ricoverato nella struttura per il Coronavirus. L’uomo, insieme alla compagna, nel corso di alcune settimane, avrebbero prelevato dal conto dell’anziano somme per circa seimila euro, il tutto mentre l’ignaro signore, un 66enne di Cividate, lottava contro il virus su un letto della terapia intensiva dell’ospedale, dove poi purtroppo è morto lo scorso 14 aprile.

Come riporta Fanpage, la famiglia ha denunciato il fatto quando si è accorta che qualcosa non andava dagli estratti conto. Da allora, tramite riscontri bancari, appostamenti e sopralluoghi, siamo giunti all’individuazione dei presunti responsabili nei cui confronti lunedì è scattata la perquisizione domiciliare.

Quando la polizia locale si è presentata nell’abitazione dell’infermiere e della compagna a Boltiere hanno trovato solo la donna: il 41enne è arrivato dopo in auto e, alla vista delle pattuglie, ha provato a fuggire, ma è stato poi inseguito e bloccato. Nell’abitazione è stato trovato e sequestrato tutto il materiale che i due hanno comprato col bancomat e i soldi dell’anziano. Sia l’infermiere sia la compagna attenderanno a piede libero di essere giudicati per il loro gesto, compiuto nei confronti di una vittima inerme e che purtroppo oggi non c’è più.