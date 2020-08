In Libano dagli Stati Uniti proprio per il suo matrimonio, poi la catastrofe. Sta effettuando le foto di rito quando la terribile esplosione ha causato morte e distruzione nella città di Beirut.

Beirut, sposa travolta dall’esplosione

La sposa, che soltanto un attimo prima era bella e sorridente come non mai: poi un boato fortissimo ha seminato il panico e generato ingenti danni agli edifici circostanti, costringendo la donna alla fuga. Insieme a lei Mahmoud Nakib, famoso fotografo e videomaker che si occupa di eventi privati come appunto i matrimoni. In un primo momento l’esplosione ha scaraventato tutti a terra, ma la sposa e gli altri presenti sono riusciti a mettersi in salvo.

Il video