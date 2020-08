Momenti di tensione su un autobus della Flixbus, partito da Milano e diretti a Cariati (in provincia di Cosenza). Durante la fermata di Bologna è scoppiata una lite fra i passeggeri per il rispetto delle norme anti Covid e sul posto sono intervenuti i Carabinieri per riportare la calma.

Alcuni passeggeri, che dicono di aver pagato anche 90 euro per il biglietto doppio, necessario per mantenere il posto di fianco libero nel rispetto del distanziamento fisico, si sono rifiutati di cedere ad altri passeggeri il posto adiacente, scatenando una piccola baruffa. La ripartenza – a pieno carico – dopo la mezzanotte, una volta ristabilita la calma a bordo.

