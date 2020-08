Napoli. Due nuovi casi nel centro storico di Napoli, nella Pignasecca. Si tratta di due donne risultate positive al tampone per Coronavirus. A rendere nota la notizia è il presidente della II Municipaità di Napoli, Francesco Chirico.

Coronavirus a Napoli.

“In questi giorni ho letto e sentito di un focolaio in Pignasecca – scrive Chirico sulla sua pagina Facebook -. Non è assolutamente vero e vi spiego. È risultata positiva la compagna di un collaboratore di un fruttivendolo. La compagna, non il dipendente, che è stato messo in quarantena dalla stessa azienda. Ciò accadeva più di 15 giorni fa. Un altro caso raccontato è quello di una signora, andata per sue ragioni in ospedale, è risultata positiva positiva al test rapido ed al successivo tampone, da quel momento è stata ricoverata all’Ospedale del Mare in sorveglianza.

inlineadv

Per fortuna non ha accusato alcun sintomo e quindi sta bene. Tutti i familiari e i dipendenti sono risultati negativi ai tamponi fatti domenica e sono in isolamento per i 14 giorni previsti dalla legge. Alla nostra ASL non risulta alcun altro caso sul territorio. Infine altri commercianti sono chiusi per ferie non essendosi fermati nemmeno durante il lockdown. Plaudo alla serietà dei nostri commercianti che hanno deciso di adottare spontaneamente misure di precauzione per tutelare il quartiere. Ad ogni modo sono sempre in contatto con l’unità di prevenzione della Asl per avere aggiornamenti sul territorio”.