Si è concesso qualche giorno di mare il premier Giuseppe Conte con la compagna Olivia Paladino. La pausa l’hanno fatta a San Felice Circeo. La coppia è apparsa in uno scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna, in edicola mercoledì.

Nell’immagine Conte e la compagna guardano assorti il mare. Boxer azzurri e maglietta blu, lui, costume intero, sempre azzurro, per lei. I due erano già stati immortalati insieme in vacanza, in Puglia.

Secondo quanto anticipato dal Corriere della sera, per il presidente è previsto un ritorno nella sua regione d’origine entro questa estate. Dopo aver trascorso un week end sul Gargano con Olivia Paladino, visiterà San Giovanni Rotondo, dove si trova la sua famiglia.