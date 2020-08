Campania. Buone notizie sul fronte dell’epidemia di Coronavirus in Campania: sono 2 i casi registrati nelle ultime 24 ore, su 928 tamponi, come comunicato dall’Unità di Crisi della Protezione Civile nell’ultimo bollettino, aggiornato alle ore 17 di oggi, martedì’ 4 agosto, e relativo alla mezzanotte precedente. Salgono così a 5.022 i contagi complessivi in Campania dall’inizio della pandemia, a fronte di 338.946 tamponi analizzati.

I guariti

Per quanto riguarda i guariti, si registrano 7 persone che hanno sconfitto il virus, e che portano il totale a 4.194, tutti considerati totalmente guariti.

inlineadv

Anziana morta nel Cilento

Intanto oggi si è spenta all’Ospedale ospedale del Mare a Napoli, la donna di 81 anni di Acquavella dove era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al coronaviris. L’anziana il 12 luglio era arrivata all’ospedale San Luca per degli accertamenti.

Sottoposta a tampone era risultata positiva insieme alla badante moldava. I tamponi fatti nella rete di contatti avevano accertato anche la positività di uno di figli della donna. L’uomo ora è in via di guarigione.