Brindisi. È ricoverato in condizioni gravissime ed è in pericolo di vita nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Perrino con ustioni sull’80% del corpo, il 52enne R. A., aggredito dalla moglie, C. L., 53 anni, con dell’acido muriatico. La Squadra mobile della questura di Brindisi, al comando del vice questore Rita Sverdigliozzi, in nottata ha provveduto ad arrestare la donna, ora piantonata in ospedale con l’accusa di lesioni gravissime.

Uomo sfigurato con l’acido

Resta ignoto il movente del gesto: la donna non avrebbe fornito alla polizia alcun elemento di valutazione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ieri sera, al culmine di una lite avvenuta per strada, al rione Commenda di Brindisi, la moglie gli avrebbe gettato contro l’acido, mentre l’uomo era seduto alla guida di una Fiat 500 parcheggiata in via Pace Brindisina, di fronte a un negozio di casalinghi al cui interno l’uomo ha cercato riparo, subito dopo l’aggressione.

«Aiutatemi sto bruciando, datemi l’acqua», avrebbe urlato l’uomo con i passanti che – allertati i soccorritori del 118 – hanno provveduto a buttare addosso all’uomo dell’acqua. In quegli attimi di trambusto, un ispettore della Digos fuori servizio è riuscito a bloccare la donna.

La corsa in ospedale

L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è in fin di vita. Anche la donna è giunta in ospedale per alcuni ustioni alla mano. In più per lei è scattato il protocollo anti Covid in considerazione del fatto che avesse anche la febbre alta.