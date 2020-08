In queste immagini diffuse sui social il Coronavirus sembra non essere mai esistito. Come se non bastasse il mega assembramento tra persone che ballano, il dj improvvisamente sputa una massiccia dose di Jägermeister sui ragazzi che si trovano sotto la consolle.

E’ accaduto in Spagna e mentre i contagi nel Paese salgono, questo è quanto accade al Kokun Ocean Club, Torremolinos, in Costa del Sol. Il dj Fali Sotomayor, come riporta il Daily Mail, sputa la bevanda alcolica prima di offrirla a tutti, dalla bottiglia.

Appena rivista la scena che è stata postata sui social network, il dj si è scusato: “Mi vergogno molto e sono dispiaciuto per quello che ho fatto. Ho la totale responsabilità di quanto è accaduto, il locale non c’entra”, ha detto. Intanto l’associazione hotel di Malaga si è dissociata totalmente da quanto accaduto definendolo un “attacco alla salute pubblica”. Le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Posted by Pedro Cabrera Castillo on Saturday, August 1, 2020