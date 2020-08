Frattamaggiore. A Frattamaggiore tornano a far parlare di sé gli adolescenti che attraversano la strada di sera al buio sfidando le auto in arrivo. Un roulette russa che per alcuni mesi era cessata, e si sperava definitivamente, e che adesso invece è tornata nuovamente in voga. È quello a cui ha assistito un’automobilista che poi ha scritto un posto su Facebook per avvisare altre persone in transito. Il folle gioco consiste nell’attendere l’auto in corsa per poi scansarsi all’ultimo secondo. Il tutto, poi, viene ripreso dai cellulari e il video viene postato sui social per qualche like o visualizzazione.

Il consiglio ai genitori

Le autorità chiedono di prestare la massima attenzione ai propri bambini. Il consiglio è quello di controllare i profili social dei propri figli ed anche dei loro amici perché spesso è proprio attraverso questi canali che si danno appuntamento in qualche posto per compiere il folle gesto o, comunque, controllare se siano presenti video di gesti simili. Fate attenzione perché un attimo di follia e trasgressione può risultare fatale.

