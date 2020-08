Caldo africano in tutta Italia, oggi il giorno più rovente. Giornata da bollino rosso e massima allerta per il caldo. A preoccupare sono le tempertature previste in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo.

In Sardegna previsto un record di 45 gradi, dopo i 42 superati a Iglesias. Da domani, domenica 2 agosto, si attende qualche diminuzione. Ancora una volta una percussione atlantica verso sera si infiltrerà sotto la cupola di alta pressione con tempori locali e temperature più respirabili. Lunedì temperature in picchiata almeno al Nord mentre da metà settimana, risalgono (ma non troppo) le temperature con cieli sereni.

Le previsioni

Le previsioni di 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord condizioni di spiccata variabilità sui rilievi entro pomeriggio, forte peggioramento temporalesco dalla sera anche su Prealpi e pianure, specie del Nord Ovest. Temperature in calo, massime tra 30 e 35. Al Centro bel tempo salvo rovesci diurni sull’alta Toscana e Appennino, più sole sui litorali. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 32 e 37. Al Sud anticiclone prevalente a garanzia di cieli sereni, seppur con locale instabilità su Appennino campano. Temperature in lieve calo, massime tra 32 e 35.