Botte da orbi a Roma, a Tor Bella Monaca, tra due famiglie. A scatenare la violenza una storia d’amore finita male tra due giovani. La rissa si è consumata sotto gli occhi increduli di decine di residenti, a suon di calci, pugni, mattarelli e bastoni. A riportare la vicenda Il Messaggero.

Due fidanzati si lasciano: scoppia la rissa tra le due famiglie

La maxi-zuffa si è conclusa con 12 denunciati e diversi feriti e contusi. Tutto è iniziato al mattino quando sarebbe iniziata una discussione poi degenerata sotto casa del ragazzo di 17 anni, lui e la ex di 16 anni. Una storia durata qualche anno, promesse d’amore eterno, poi gelosie, tradimenti, come capita spesso a quell’età. Le famiglie, appresa la notizia, si sono fronteggiate come due clan rivali. A intervenire sul posto la Polizia, quando però sul posto erano già sopraggiunte due ambulanze per soccorrere i feriti.

