Napoli. Terrore questo pomeriggio nei vicoli di Napoli, precisamente in via dei Tribunali. Una rissa è andata in scena poco dopo le ore 18, in pieno giorno, per motivi compiutamente da accertare. Tra alcune delle persone presenti sono volati calci e pugni. Uno dei malcapitati sarebbe riuscito a svincolarsi dal gruppo scappando via. Poco dopo è ritornato insieme ad altre 4 persone per vendicarsi di quanto successo poco tempo prima.

Rissa con sparatoria a Napoli

Messi in fuga da alcuni passanti e residenti, uno di loro ha impugnato una pistola sparando alcuni colpi d’arma da fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto è giunta la Polizia di Stato per le indagini del caso. Ascoltati alcuni testimoni per cercare di risalire all’identità dei componenti del gruppo

