Viaggiava spedito sulla strada Jonio – Tirreno, quando i Carabinieri della stazione di Locri lo hanno tratto in arresto. A.C. B. nato a Castellammare di Stabia il 02.02.1980 ed effettivo al XII Reparto Mobile di Reggio Calabria. L’uomo, fermato ad un controllo mentre era in compagnia di moglie e figlio, è stato trovato in possesso di 7 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

related