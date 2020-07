NAPOLI. 11 casi in più da venerdì ad oggi. E’ questo il dato diffuso dall’ultimo bollettino del comune di Napoli sui casi di Covid in città. Ad oggi gli attualmente positivi sono 31. Non ci sono stati decessi per Coronavirus in città in questi ultimi 3 giorni.

Tre persone in più sono ricoverate in ospedale per un totale di 11 e 8 in più rispetto all’ultimo bollettino sono in isolamento domiciliare per un totale di 20. I decessi restano fermi a 143. Fino ad oggi sono 1041 le persone risultate positive a Napoli.

“Va specificato che nelle ultime 24 ore non sono stati rilevati nuovi casi di cittadini napoletani positivi. Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì 31 luglio” scrivono sulla pagina Facebook del Comune. Come riporta il mattino, di questi nuovi 11 casi: uno è a Piscinola, uno a Pianura, 2 al Vomero, 3 all’Arenella, 1 a San Carlo All’Arena, 2 a Poggioreale e 1 a Vicaria.