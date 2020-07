Giro di vite da nord a Sud per controllare l’osservanza dell’obbligo della mascherina. Fioccano le prime multe. Mentre a Salerno alcune attività commerciali hanno ricevuto contravvenzioni da mille euro, a Milano nel mirino delle forze dell’ordine ci sono i passeggeri della metropolitana.

Milano, multe da 400 euro in metro: erano senza mascherina

L’altra sera la polizia di Stato ha effettuato un servizio di ordine pubblico alla stazione Garibaldi della linea 2. Tredici persone sono state trovate in giro per la metro senza indossare la mascherina, ancora obbligatoria per viaggiare sui mezzi pubblici secondo le disposizioni del Governo per contenere la diffusione del coronavirus.

inlineadv

Gli agenti del locale Commissariato hanno fatto scattare così le multe. I trasgressori dovranno versare allo Stato 400 euro (con un sconto di 120 euro per chi la pagherà entro i prossimi cinque giorni). C’è chi ha già annunciato che farà ricorso, e chi decide invece di pagare subito la contravvenzione ritenendo però ingiusta una misura del genere.