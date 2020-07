Nell’ambito del progetto “Terra dei fuochi” saranno installate nei punti più a rischio della città di Giugliano in Campania nove telecamere mobili. La realizzazione del progetto ha come scadenza il prossimo 30 settembre 2020.

Giugliano, nove telecamere per la sicurezza stradale

Per permettere l’istallazione dei dispositivi e per consentire i lavori di messa a punto della fibra ottica, nel tratto che va da piazza San Nicola fino alla chiesa del Purgatorio (altezza vico Milanese), fino alle 17 vigerà il senso alternato di marcia.

Dal comando dei vigili urbani della città di Giugliano fanno sapere che il provvedimento sarà in vigore per le giornate di oggi e domani, 27 e 28 luglio 2020 e fanno un appello ai cittadini di limitare l’uso delle auto in zona centro e comprendere questa temporanea emergenza.