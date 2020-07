Vacanza tragica a Marina di Minturno, dove un uomo di 69 anni di Caserta è morto per un malore improvviso all’altezza dello Chalet Azzurro. Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava in villeggiatura sul litorale laziale con i familiari.

Minturno, morto turista casertano in spiaggia

L’altro ieri il 69enne aveva deciso di tuffarsi e di fare un bagno per rifocillarsi dal clima torrido di questi giorni. Tuttavia, uscito dall’acqua, si è accasciato sul bagnasciuga in preda un malore. La scena si è consumata sotto gli occhi degli altri turisti e dei bagnanti presenti sul posto.

Immediati sono scattati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla salma non sarà effettuata l’autopsia: nelle prossime ore il 69enne tornerà a Caserta per i funerali. La causa probabile del decesso è legata a un arresto cardiocircolatorio. Purtroppo per l’uomo e la sua famiglia quella che doveva essere una vacanza e un momento di relax si sono trasformati in una tragedia.