Milano. Non hanno indossato la mascherina in metropolitana, il cui uso è obbligatorio sui mezzi di trasporto, e per questo motivo 13 persone sono state multate.

A imporre la sanzione gli agenti della Questura, in servizio alla stazione di Porta Garibaldi, lungo la linea M2. L’operazione è partita nel dopo cena di ieri, sabato 25 luglio, e ha permesso l’identificazione di 186 persone.

inlineadv

Milano, in metro senza mascherina: multa di 400 euro per 13 persone

Per le 13 che non indossavano la mascherina anti-Covid è scattata la sanzione da 400 euro, “scontata” a 280 se pagata entro 5 giorni, come previsto dall’ordinanza n. 580 della Regione Lombardia in vigore fino a venerdì 31 luglio.

I controlli effettuati ieri dalla polizia sono parte di una vasta operazione di controllo dell’ordine pubblico incentrata sul rispetto delle normative anti-Covid e per il contrasto allo spaccio di stupefacenti.