Succivo. Il corpo senza vita di un uomo di 42 anni è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione. Ancora da chiarire le cause del decesso sulle quali stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Marcianise.

Succivo, 42enne trovato morto nella sua abitazione

I militari hanno provveduto a informare l’autorità giudiziaria che ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano per l’esame autoptico. Solo dopo il test la salma sarà consegnata ai familiari.

Il corpo dell’uomo è stato trovato nella cantinola dell’abitazione in via Clanio poco dopo le 6. Purtroppo quando è scattato l’allarme per l’uomo non c’era già più nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.