Agguato a Secondigliano, dove un uomo è stato ferito con un proiettile. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La vittima si è recata all’ospedale San Giuliano di Giugliano con una ferita al gluteo, ai medici e poi alle forze dell’ordine avrebbe detto di essere stato colpito da un proiettile durante un tentativo di rapina.

Il racconto, tuttavia, non ha convinto le forze dell’ordine che si stanno occupando della vicenda. Secondo quanto raccontato dall’uomo, sarebbe stato avvicinato in via Cupa Cesarea, a Miano, da due persone in sella ad una moto. I due avrebbero esploso un colpo di pistola in seguito al rifiuto della vittima di consegnare il Rolex indossato al polso. Poi la corsa in ospedale. Il racconto è al vaglio degli investigatori che non escludono ulteriori piste.