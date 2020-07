Dramma sulla spiaggia di Mondello, vicino Palermo. Un uomo di 76 anni, Baldassare Brucia, è morto l’altro ieri mentre faceva il bagno. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio davanti una folla di bagnanti che ha assistito alla scena all’altezza del Charleston.

L’uomo sarebbe morto per infarto mentre nuotava. Aveva deciso di tuffarsi in acqua per rifocillarsi dalle alte temperature di questi giorni quando avrebbe accusato un malore. Ad accorgersi che qualcosa non andava i bagnanti, che hanno subito allertato i bagnini dello stabilmento non appena accortisi di quanto stesse succedendo.

I soccorritori hanno trascinato l’uomo a riva e tentato le prime manovre di salvataggio. Poco dopo sono sopraggiunti anche i sanitari del 118, che hanno tentato di tutto per rianimare il bagnante, anche utilizzando il defibrillatore, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118. Il corpo è stato trasportato in ospedale per l’ispezione cadaverica. Le indagini sono condotte dalla capitaneria di porto. Il medico legale ha accertato la causa naturale del decesso e ha riconsegnato la salma ai parenti. Il magistrato potrebbe disporre comunque l’autopsia.