Il coronavirus in Campania rialza la testa. Sono 21 i nuovi positivi in un solo giorno. A comunicarlo il bollettino del 25 aprile dell’Unità di Crisi. Un numero in crescita da giorni, ma che per la prima volta, dopo settimane, sfonda il “tetto” dei venti casi.

Campania, bollettino del coronavirus: 21 nuovi casi

Ieri i positivi sono stati sei. L’altro ieri, invece, sedici. Il trend è in aumento da giorni. La situazione ha destato le preoccupazioni del governatore, Vincenzo De Luca, che ieri ha emesso un’ordinanza con cui dispone sanzioni severissime per chi non rispetta l’obbligo delle mascherine. A Salerno, oggi, sono scattate già tre multe da 1000 euro ai danni di tre esercizi commerciali in cui i dipendenti non indossavano il dispositivo di protezione. Il Presidente della Regione annuncia una nuova stretta sui controlli anche nel capoluogo per contrastare la nuova diffusione del Covid-19 nei centri urbani.

inlineadv

In aumento anche i ricoveri di terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli. Sono 15 i ricoverati all’Ospedale Cotugno di Napoli positivi conclamati al Coronavirus. Di questi almeno 3 sono gravi. Un numero quasi raddoppiato rispetto alla scorsa settimana. “La novità – spiega a Fanpage.it il dottor Nicola Maturo, responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per la lotta al Covid19 – è che i casi gravi non colpiscono più gli anziani, ma soprattutto i giovani, nella fascia di età tra i 30 e i 55 anni”.

Di seguito il bollettino del giorno:

Positivi del giorno: 21

Tamponi del giorno: 2.434

Totale positivi: 4.901

Totale tamponi: 322.294

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 434

Guariti del giorno: 12

Totale guariti: 4.126