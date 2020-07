Salerno. L’eccellenza e la qualità sbarcano anche a Salerno, parliamo del brand Vovò. Nato nell’aprile del 2017 dall’idea di due giovani fratelli Vincenzo e Carmen Andreozzi, che supportati dalla famiglia, hanno deciso di dare il via a un progetto imprenditoriale, ovvero una gioielleria dedicata a prodotti in argento. L’impegno e la tenacia sono statti ripagati con un grande successo. Il punto vendita di via Roma ad Aversa è ormai punto di riferimento dello shopping nella strada principale del commercio della città normanna.

Un brand in crescita sempre di più grazie alla cura di ogni particolare, al design innovativo dei prodotti e a collaborazioni con numerosi personaggi dello spettacolo e fashion blogger, alla cura dell’immagine, della comunicazione e grazie anche all’avvento di un altra Carmen (fidanzata di Vincenzo, ndr) che ha portato un ulteriore tocco creativo nell’universo Vovò. Poi l’idea di allargare gli orizzonti e farlo in un’altra città importante della Campania: Salerno.

L’opening in corso Vittorio Emanuele avrà luogo domenica 26 luglio a partire dalle 19,00 e sarà una parata di stelle, tra queste Rosa Perrotta, Federica Calemme, Pietro Tartaglione e altri protagonisti del mondo fashion e social.