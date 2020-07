Napoli. Un uomo è stato ferito mortalmente con 14 coltellate. Stanotte, Salvatore Atanasio – questo il nome della vittima – è stato trafitto tre volte al cuore e ha ricevuto numerosi colpi al torace e alla gambe che non gli hanno lasciato scampo, procurandogli la morte dopo il suo arrivo all’ospedale Pellegrini.

L’uomo, 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è giunto al presidio della Pignasecca intorno all’una e mezza. Ma per lui non c’è stato più niente da fare. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo avrebbe subito l’assalto di sangue mentre si trovava a bordo del suo scooter rinvenuto in strada dalla polizia. Sulla vicenda indaga la squadra Mobile della Questura di Napoli.

