Sale nuovamente il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214). I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri. In Lombardia sono 82 i nuovi casi, ma tutte le regioni hanno registrato contagi nelle ultime 24 ore, tranne la Valle d’Aosta. Ieri le regioni a contagi zero erano state tre: anche Puglia e Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

Intanto l’Istituto nazionale della salute Usa (Nih) sta facendo partire una “raffica” di nuovi studi, tutti “ampi e rigorosamente studiati” per testare una serie di possibili terapie contro il Covid-19- Lo ha annunciato il direttore dell’Nhi, Francis Collins, precisando che verranno indagati prodotti che possano aggredire il virus e la malattia dagli angoli più diversi. Le sperimentazioni faranno parte di una partnership pubblico-privata con lo scopo di accelerare le ricerche – chiamata Activ – e comprenderanno: test di anticorpi monoclonali per trattare malati sia ospedalizzati che no, analisi di farmaci che blocchino la reazione eccessiva del sistema immunitario, anticoagulanti e così via.

Il progetto – ha osservato Collins – parte in un momento cruciale in cui la pandemia non accenna a diminuire e l’arsenale di farmaci che hanno dato qualche risultato contro la malattia è limitato a due prodotti: remdesivir e a dextametasone- Collins ha assicurato il rigore degli studi: “Non porteremo nulla davanti alla Food and drug administration per approvazione che non sia sicuro ed efficace”.

