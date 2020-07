Continua a crescere il numero dei contagiati in Campania. Dopo i 19 casi di ieri nella regione, il bollettino di oggi fa sapere che ci sono 16 nuovi casi su 2.112 tamponi effettuati. Il totale dei positivi, come comunica l’unità di crisi della Regione, sale a 4.874 mentre quello dei tamponi a 318.303.

Oggi non ci sono vittime e ci sono due nuovi guariti. Il totale delle persone che hanno perso la vita in Campania per il Covid sono 434 mentre quello dei guariti è 4.111 (di cui 4.111 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).