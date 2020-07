GIUGLIANO. Il candidato sindaco del Movimento 5 stelle o è Pasquale Mallardo o sono io, non accettiamo imposizioni”. Sono le parole di Salvatore Pezzella, ex consigliere comunale uscente del Movimento, a Campania Oggi, la trasmissione di Teleclubitalia in onda dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18.

Pezzella ha spiegato com’è la situazione nel Movimento 5 stelle che non ha ancora ricevuto l’ok alla lista né al candidato ma, anzi, è in atto un vero e proprio terremoto politico. L’ex esponente in assise ha spiegato di aver presentato la lista al blog già da mesi anche con il nome del candidato sindaco ma questa ha ricevuto uno stop. “Noi abbiamo fatto tutti i passaggi con la senatrice Castellone e il deputato Micillo – dice Pezzella -. Abbiamo presentato la lista a febbraio con il nostro candidato sindaco che è un medico conosciuto e votato da un gruppo di cittadini ma dopo un bel po’ di tempo non è arrivata la certificazione. Siamo andati a vedere il perché e abbiamo capito che c’è qualcosa che non va. Abbiamo invitato per due anni sia Castellone che Micillo ma purtroppo tra di loro c’è una rottura, non si parlano e non si sono mai presentati alle assemblee. Solo due settimane fa abbiamo saputo che non va bene il candidato sindaco ma non sappiamo il motivo. Ci sono nomi messi sul tavolo da Castellone e Micillo ma noi siamo il Movimento 5 stelle e il candidato lo deve scegliere il popolo, gli attivisti altrimenti non mi riconosco più in questo Movimento”.

Pezzella spiega che “Già prima del Covid avevamo chiesto sia alla senatrice che a Micillo dei nomi per l’eventuale candidato sindaco. Ora c’è chi dice che Mallardo è mio cugino, ma io non ho mai visto che due parenti non possono vivere lo stesso modo di fare politica. Mallardo è stato scelto dopo una votazione. Ma sia la senatrice che Micillo non vedo che vogliono inclusione, noi non aspettiamo il candidato calato dall’alto ma dal basso”.

Gli “outsider”

Solo qualche settimana fa è venuto fuori il nome di Raffaele Pacilio, l’ex Pd che è stato contattato dalla senatrice pentastellata per una eventuale candidatura. “Il nome di Pacilio è un’imposizione, non è inclusione. Il candidato si sceglie in assemblea. Non sappiamo per quale motivo Mallardo non vada bene. Forse la senatrice, catapultata nel Movimento 5 stelle, molte regole non le conosce. O Pacilio o un altro è un’imposizione. Se vogliono dare una mano c’è ancora spazio nella lista. Ad oggi il motivo dello stop non lo conosciamo, ci stiamo chiedendo il perché. La spiegazione è che non va bene il candidato sindaco. Abbiamo fatto un incontro al Senato la settimana scorsa e sono usciti fuori altri nomi ma questo non è il Movimento 5 stelle”.

“Oggi per i tempi ristretti non c’è un altro nome al di fuori di Pasquale Mallardo – continua Pezzella -. Tutti i nomi proposti da Castellone e Micillo, mai nessuno di questi ha avuto a che fare con il Movimento. E’ il modo in cui sono stati imposti che non va bene. Se Mallardo rifiuta la candidatura, il sostituto sono io. Loro vogliono una persona che si rispecchia nel Movimento e chi meglio di me”.

Nicola Palma

Pezzella esclude totalmente una ricandidatura di Nicola Palma a sindaco. “Abbiamo chiesto a Nicola di candidarsi in lista ma adesso se non è Mallardo, l’alternativa sono io. Un Nicola Palma bis il gruppo non lo vuole. Palma è fuori da tutti i tavoli”.

Sulle alleanze dice di aver chiesto perché a Giugliano non è possibile farne. “Noi siamo propensi alle alleanze. Il progetto ben visto dal gruppo è quello di Nicola Pirozzi”.

L’ex consigliere non esclude neppure di correre senza il simbolo del Movimento. “E’ l’unica alternativa andare da soli se verrà imposto un nome dall’altro. Se Castellone e Micillo non si sono presentati alle assemblee, non sono loro gli esclusi ma siamo noi. Oggi il gruppo è compatto: o Pasquale Mallardo o sarò io il candidato sindaco”.