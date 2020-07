GIUGLIANO. Ospite ieri di Campania oggi, in onda su Teleclubitalia, la senatrice del Movimento 5 stelle Maria Domenica Castellone. La senatrice ha parlato del suo lavoro in Parlamento e di quanto sta accadendo nel Movimento a Giugliano in vista delle elezioni. I pentastellati non hanno ancora ufficializzato né la presenza del simbolo a questa tornata elettorale né l’eventuale candidato sindaco. “E’ stata presentata una lista composta dal gruppo locale che fa capo a Salvatore Pezzella. Io nella preparazione della lista non sono stata coinvolta e mi è stato chiesto, a lista già presentata, di lavorare a questo progetto per renderlo più attrattivo, ed è quello che sto provando a fare”. L’ok alla lista la senatrice ha spiegato che arriva “tramite i facilitatori dal capo politico. Siamo in ritardo e questo era un passaggio di mesi fa ma che non è stato fatto. Io ho visto la lista solo a inizio giugno”.

Solo qualche settimana fa è trapelato un colloquio che la senatrice ha avuto con l’ex dem Raffaele Pacilio per sondare il terreno di una sua possibile candidatura a sindaco sotto il simbolo del Movimento. “Io in queste settimane ho parlato con moltissime personalità – dice Castellone – e Raffaele Pacilio è uno di quelli che ha una storia importante di lotta per la salvaguardia dell’ambiente, di aggregazione cittadina. E’ una persona che può rappresentare un valore aggiunto ma va condiviso dal gruppo e sulla base di un progetto. Raffaele Pacilio potrebbe essere un buon candidato sindaco, ce ne sono altri con cui stiamo avendo interlocuzioni, vedremo il gruppo cosa deciderà di fare”.

La base del Movimento però non avrebbe ben digerito la proposta di Pacilio. “L’interlocuzione è avvenuta con il portavoce del gruppo di Giugliano che è Pezzella e lui non vuole cambiare il progetto a cui il gruppo ha lavorato ma che non è stato condiviso con noi parlamentari. Se si deve presentare un progetto deve essere ambizioso non tanto per presentare una lista”.

Sulle alleanze: “Io non ne sto valutando perchè credo che dobbiamo rappresentare il terzo polo, alternativa a destra e sinistra. Lo vedo con movimenti e liste civiche più che con partiti”.

Sull’esclusione di Palma alle regionarie, invece, commenta: “Quando ci si candida si sa che la candidatura è sottoposta la vaglio del capo politico e dei probiviri. Vero è che da due anni Palma sui suoi canali non fa altro che attaccare non solo i vertici, i rappresentanti in regione, anche me che sono soggetta a molti dei suoi attacchi personali che rasentano gli atti persecutori nei miei confronti, non capisco perché visto che all’inizio c’era collaborazione”.

Palma ha mosso svariate critiche nei suoi confronti. Ha recentemente detto “Castellone è peggio di Poziello, una ne fa due ne sbaglia”. “Queste affermazioni si commentano da sole – dice la senatrice – Il movimento è inclusione e rispetto dell’altro soprattutto quando si tratta di una donna. Io sul territorio ci sono sempre, i miei atti sono fatti pensando alle problematiche di questo territorio, dal registro tumori alla riorganizzazione della rete di assistenza territoriale. Se Nicola Palma non mi conosceva prima, chi si occupava di ricerca mi conosceva benissimo, la mia storia parla per me non c’è bisogno che sia qualche personaggio locale a dirlo”.

Infine sul perché nel Movimento 5 stelle siano ai ferri corti, spiega: “Io non so cosa è successo nel Movimento 5 stelle e non posso essere io a risolvere questi problemi. Non posso essere io a unificare i due gruppi. Quello che mi impegno a fare è un’idea di gruppo che sia coeso e lavori sui temi e lo dico a chi vuole avvicinarsi e non lo ha fatto perché chi c’era prima non era particolarmente inclusivo”.